Fans von Resident Evil können sich auf eine Collector's Edition zum Remake des zweiten Teils der Reihe freuen. Enthalten ist neben einer Figur auch ein Artbook.

Auf der Comic-Con in San Diego hat Yoshiaki Hirabayashi, Produzent vom Resident Evil 2 Remake eine Collector's Edition präsentiert. In einer Verpackung, die an die Itemboxen aus dem Spiel angelehnt ist, bekommt ihr zahlreiche Extras, darunter beispielsweise eine Figur von Leon, ein Artbook und digitale Inhalte. Das Remake von Resident Evil 2 erscheint am 25. Januar 2019 für PlayStation 4, XboxOne und PC.

Alle Inhalte der Collector's Editionen könnt ihr der Übersicht entnehmen: