Eine weitere Hoffnung für die diesjährige E3 hat sich im Rahmen des PlayStation E3 Showcase erfüllt: Die Neuauflage von Resident Evil 2 ist auf dem Weg!

Capcom präsentierte das Comeback des Horror-Klassikers Resident Evil 2 im Rahmen der Sony-Pressekonferenz zur diesjährigen E3 in einem ersten Trailer. Am Ende des Videoclips gab es sogleich auch einen Release-Termin: Ab dem 25. Januar 2019 werdet ihr in die Horrorwelt abtauchen dürfen!

Die Rückkehr nach Raccoon City dürft ihr nicht nur auf der PS4, sondern auch auf den Plattformen PC und Xbox One erleben, wie Capcom später in einer Pressemeldung bestätigte. Der Titel wurde von Grund auf neu erschaffen und soll ein noch tieferes narratives Erlebnis zu bieten haben. Technisch basiert Resident Evil 2 Remake auf der RE Engine.

Die Grafiken wurden deutlich aufgebohrt, der Sound soll immersiver sein und - auch diesbezüglich gab es zuvor Gerüchte - eine neue Schulter-Perspektive kommt zum Einsatz, ähnlich Resident Evil 6. Neben den Spielmodi aus dem Original-Spiel gibt es auch eine modernisierte Steuerung.

Resident Evil 2 führte anno 1998 Charaktere ein, die mittlerweile zu Capcoms beliebtesten und ikonischsten Helden gehören: den jungen Polizisten Leon S. Kennedy und die Studentin Claire Redfield, die sich im Zuge eines Zombie-Ausbruchs in Raccoon City zusammentun müssen - schließlich verwandelt sich die Bevölkerung der Stadt in blutrünstige Untote. Leon und Claire müssen zusammenarbeiten, um ihr Überleben zu sichern und die Hintergründe hinter den alptraumhaften Vorkommnissen aufzudecken. Leon und Claire haben ihre eigenen, separat spielbaren Kampagnen, so dass ihr das Geschehen aus der Perspektive beider Figuren verfolgen könnt.