Vor einer Weile wurde mit Resident Evil 2 HD ein Neuauflage des legendären Titels angekündigt, nun gibt es ein prekäres Detail.

Eine Neuauflage eines Titels, der von der Community gefeiert wird, ist immer ein schwieriges Unterfangen, denn jede kleine Änderung könnte Missgunst heraufbeschwören. Daher ist das Detail, was nun zu Resident Evil 2 HD aufgetaucht ist, ziemlich prekär.

Wie nun bekanntgegeben wurde, wird keiner der bisherigen Sprecher von Leon S. Kennedy mit am Start sein. So hat Matt Mercer, der die Rolle des Cops von Paul Haddad übernommen hat, ihm nicht mehr seine Stimme leihen. Nachdem er 2012 als Sprecher für verschiedene Spiele und CGI-Filme des Franchises fungiert hat, bedeutet das den vorübergehenden Schlusspunkt. Auch wird Alyson Court, die bisher die Rolle von Claire Redfield übernommen hat, nicht mit am Start sein.

Wer die Sprecherrollen nun übernimmt ist genauso wenig bekannt, wie der Release-Termin des Spiels.