Der Termin von Reservoir Dogs: Bloody Days wurde bekanntgegeben. Der Titel erscheint bereits nächsten Monat für den PC und eine Umsetzung für die Xbox One soll später folgen.

Der Publisher Big Star Games hat via Pressemitteilung den Veröffentlichungstermin der PC-Version von Reservoir Dogs: Bloody Days bekanntgegeben. Der strategische Top-Down-Shooter basierend auf dem Kultfilm erscheint am 18. Mai digital via Steam. Inhaltlich bietet euch der Titel 18 verschiedene Level und sechs Charaktere (Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Brown, Mr. Orange, Mr. Pink und Mr. White). Mit der Rückspulfunktion könnt ihr jeden Überfall genau planen und die bestmögliche Taktik anwenden.

Eine Umsetzung für die Xbox One soll später in diesem Jahr folgen. Ein Preis für den Titel wurde noch nicht genannt.