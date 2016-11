Der 2D-Puzzle-Plattformer Renoir hat einen Veröffentlichungstermin erhalten. Noch in diesem Monat erscheint die Geschichte rund um Detektiv James Renoir für den PC.

Der Publisher 1C hat den Veröffentlichungstermin von Renoir für den PC bekanntgegeben. Der 2D-Puzzle-Plattformer erscheint noch in diesem Monat auf Steam und bei anderen digitalen Anbietern. Inspiriert wurde der Titel von Noir-Filmen der 40er-Jahre. In der Rolle von Detektiv James Renoir widmet ihr euch einem kniffligen Fall und stößt im Spiel auf zahlreiche Rätsel, die es mit Hilfe der Umgebung zu lösen gilt.

Die Finanzierung von Renoir schlug Mitte des Jahres auf Kickstarter fehl und die Entwickler haben sich nach alternativen Finanzierungsmethoden umgesehen. Renoir erscheint jetzt am 16. November via Steam für den PC. Ob die geplanten Umsetzungen für die Konsolen noch in Planung sind, ist derzeit nicht bekannt.