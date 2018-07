Die Macher von Rend, dem kommenden Fantasy-Survival-Game, haben heute den Termin für den Start der Early-Access-Version verkündet. Lang dauert's nicht mehr ...

Man nehme eine Portion Survival, mische etwas Battle Royale darunter und schmecke es mit RPG- sowie Sandbox-Elementen ab – heraus kommt Rend. Heute gibt Entwickler Frostkeep Studios bekannt, wann der Titel in den Early Access von Steam gehen wird. Vorausgegangen war bereits eine Closed-Alpha-Phase, in der die Spieler den Machern reichlich Feedback gaben, das in die aktuelle Version eingeflossen sein soll.

Ab dem 31. Juli steht Rend zum Preis von 29,99 Euro zum Download bereit. „Early Access ist ein entscheidender Moment für Frostkeep Studios,” sagt Jeremy Wood, Mitbegründer und CEO des Entwicklers. „Seit wir das Spiel zum ersten Mal angekündigt haben, haben wir es Seite an Seite mit unseren Spielern entwickelt. Wir sind dankbar für das unbezahlbare Feedback, das sie uns gegeben haben, um Rend zu dem zu machen, was es heute ist: ein Spiel, das sie spielen wollen.”

Vor ein paar Monaten konnten wir bereits in den Genre-Mix hineinschnuppern und erste Erkenntnisse gewinnen: Lest hier unser Rend Preview nach.