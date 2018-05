Das vielversprechende Fantasy-Survival-Spiel Rend ist heute einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Fertigstellung gegangen. Ab sofort ist nämlich die erste öffentliche Alpha-Testphase gestartet.

Wer sich für das Fantasy-Survival-Spiel Rend interessiert, der kann sein Glück versuchen, um schon jetzt erste Einblicke in den Titel im Rahmen einer ersten Alpha-Testphase zu bekommen. Das auf drei Fraktionen setzende Spiel stammt vom Indie-Entwickler Frostkeep Studios, der von zahlreichen Branchen-Veteranen gegründet wurde, die zuvor an Top-Titeln wie World of WarCraft, Overwatch oder League of Legends nicht unwesentlich beteiligt waren.

Sofern ihr eine Chance auf die Alpha-Teilnahme haben wollt, könnt ihr euch weiter auf der offiziellen Webseite registrieren. Im Rahmen der Testphase ist es möglich, dem Entwicklerteam direkt Feedback zukommen zu lassen und so dabei zu helfen, das Spiel frühzeitig zu verbessern und in die richtige Richtung zu lenken.

Jeremy Wood, Co-Gründer und CEO des Entwicklers, erklärt diesbezüglich: "Unser Ziel war von Anfang an, Rend durch direktes Spieler-Feedback kontinuierlich wachsen zu lassen und zu optimieren, auf jedem Schritt dieser Projektreise. Mit Hilfe der Spieler stecken wir viel Liebe in den Erschaffungsprozess, so dass es nicht nur unser, sondern auch ihr Projekt wird. Die Alpha-Testphase stellt einen großen Meilenstein dar, nun da noch mehr Spieler aus aller Welt dem Universum von Rend beitreten und sich unserer Community anschließen können."

Rend ist deshalb recht interessant, weil Elemente verschiedener Genres miteinander verknüpft werden. Neben traditionellem Survival-Gameplay erwarten euch PvE- und PvP-Fraktionen, RPG-Elemente, Basenbau, Siegesbedingungen und ein auf große Schlachten ausgelegtes Kampfsystem. Der Titel soll später im aktuellen Jahr 2018 zunächst via Early Access auf Steam erscheinen.