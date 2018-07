Remnant: From the Ashes

Publisher Perfect World und die Darksiders-Entwickler von Gunfire Games haben mit Remnant: From the Ashes einen neuen Titel offiziell angekündigt. Dabei bleibt man auch abermals dem Actiongenre treu.

Beim neuen Titel der Macher von Darksiders III handelt es sich um einen Survival-Action-Shooter, der sich vor allen Dingen auch durch einen strategisch angehauchten Koop-Modus auszeichnen soll. Remnant: From the Ashes nutzt dafür eine dynamische Spielumgebung und erscheint im kommenden Jahr 2019 für die Plattformen PC, Xbox One und PS4.

Thematisch verschlägt es euch in einer finestere Zukunft, in der die Erde von riesigen Wesen attackiert wird. Die letzte Hoffnung der Menschheit: die Flucht in eine alternative Dimension. Dort sollt ihr im Spielverlauf auch herausfinden, was die mysteriösen Wesen überhaupt antreibt.

Gespielt wird aus der Third-Person-Perspektive, wobei ihr euch - wie eingangs erwähnt - im Koop auch mit bis zu drei Freunden zusammentun könnt. Dabei erwartet euch eine benutzerdefinierte Spielerfahrung samt Schusswechseln, Nahkämpfen, Charakterfortschritten und Ausrüstungs- sowie Waffenaufwertungen. Die einzelnen Level werden dynamisch generiert und sollen für Abwechslung sorgen. Auch unterschiedliche Herangehensweisen im Kampf gegen die Monster sowie gegen epische Bosse sollen so erforderlich sein.

Erste Eindrücke von Remnant: From the Ashes können bereits in Kürze gesammelt werden, denn der Titel wird bereits auf der gamescom in Köln vom 21. bis 25. August 2018 vor Ort sein. Eine spielbare Demo gibt es außerdem auch kurze Zeit später vom 31. August bis zum 03. September 2018 auf der PAX West in den USA.