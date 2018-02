Remedy Entertainment hat sich ja durch Alan Wake, Max Payne und zuletzt Quantum Break einen guten Namen im Spielebusiness gemacht. Mittlerweile nähert man sich der Fertigstellung des nächsten Projekts.

Anlässlich der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen hat sich Remedy Entertainment nun dazu geäußert, wie es um die nächsten Projekte des Studios bestellt ist. Derzeit werkelt man ja an P7, zu dem Details aber eher Mangelware sind. Dennoch geht der neue Titel der Quantum-Break-, Alan-Wake- und Max-Payne-Macher gut voran.

So soll P7 bereits im kommenden Jahr 2019 fertiggestellt sein. Der Third-Person-Shooter soll via 505 Games veröffentlicht werden und wird auf cineastische Elemente setzen. Weitere Details dürften in Anbetracht des geplanten Release im kommenden Jahr vermutlich im weiteren Jahresverlauf 2018 bekannt werden.

Damit aber nicht genug, denn auch über P7 hinaus gibt es bei Remedy schon weitere Pläne. So wird 2018 auch die Entwicklung eines weiteren Spiels beginnen, wie ebenfalls bestätigt wurde. Derzeit befindet man sich in der abschließenden Phase für Vorbereitung und Planung, ehe die Entwicklungsarbeiten voll aufgenommen werden. Worum es sich beim neuen Spiel konkret handeln wird, ist bis dato aber nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden!