Überraschung: Die Macher von Alan Wake und Quantum Break sind nicht länger Xbox-exklusiv, sondern neuerdings auf der PlayStation zu finden.

Nach ausführlichen Präsentationen von The Last of Us: Part II und Ghost of Tsushima, präsentierte Sony mit Control heute Abend während des E3 Showcase eine erste Überraschung. Dabei handelt es sich um das neueste Spiel von Remedy, den Machern von Alan Wake und Quantum Break. Das Studio war zuvor exklusiv auf der Xbox unterwegs, findet sich künftig aber auch auf der PlayStation wieder.

Control wurde anhand eines Trailers gezeigt, ob das Spiel komplett PlayStation-exklusiv ist, bleibt abzuwarten.