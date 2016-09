Alan-Wake-Entwickler arbeitet an Multiplayer-Titel

Remedy hat vorerst genug von Singleplayer-Spielen und wendet sich nun Titeln für Spaß zu mehreren zu. Das gab das Studio auf seinem hauseigenen Blog bekannt. Woran könnten die Alan-Wake-Entwickler nur arbeiten?

Remedy streckt seine Fühler in Richtung Multiplayer-Spiele aus. "Singleplayer-Erfahrungen waren für uns immer ein wichtiger Fokus", heißt es in dem Blog des Studios. "Gleichzeitig wollen wir uns selbst vor neue Herausforderungen stellen um diese Elemente erweitern, um sie in kooperative Mehrspielererlebnisse einfügen zu können." Zu diesem Zweck sucht Remedy nun einen Netzwerkprogrammierer, der die Technologie und die Features für Northlight, der Engine des Studios, formt.

Im April hatte Remedy bekannt gegeben, dass das Unternehmen bereits seit neun Monaten an einem neuen Projekt arbeite. Dabei handelte es sich um die Story-Komponente für den koreanischen Shooter Crossfire 2. Darüber hinaus wird an einem weiteren Titel gearbeitet, bei dem es sich um jenen mit Multiplayer-Elementen handeln könnte. Remedys letztes Werk, Quantum Break, verkaufte sich trotz gemischter Kritiken gut.