Tinder hat das Swipen auf dem Handy auf spezielle Art und Weise etabliert - und eben diese Mechanik machen sich die Entwickler von Nerial nun in einem neuen offiziellen Spiel zur Erfolgsserie "Game of Thrones" zu Nutze.

Pünktlich zur gamescom haben Nerial, Devolver Digital und HBO das neue, offiziell lizenzierte Spiel Reigns: Game of Thrones vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen neuen Ableger der Swipe'em-Up-Serie Reigns, welcher samt den bekannten Seriencharakteren ab Oktober im App Store, bei Google Play sowie für den PC auch via Steam zu haben sein soll. Der Preis wird bei 3,99 Euro liegen und Vorbestellungen sind ab sofort über die offizielle Webseite reignsgame.com möglich.

In Reigns: Game of Thrones könnt ihr quasi jedem der bekannten Charaktere auf dem Eisernen Thron in Königsmund verhelfen, ob das nun Cersei, Jon Snow, Daenerys oder Sansa ist. Dabei müsst ihr in der Rolle von mehreren Protagonisten die komplexen Beziehungen und feindlichen Fraktionen der Sieben Königreiche sorgfältig steuern.

Ihr dürft unbarmherzige Taktiken verwenden, um politische Rivalen zu überlisten, oder diese mit undurchdringlichem Charme besiegen. Ziel ist es dabei, das Gleichgewicht zu bewahren und um die Gunst der Menschen zu buhlen, um eure Herrschaft zu verlängern. Da es auch Charaktere auf den Thron verschlägt, die es in der TV-Serie bislang nicht geschafft haben, könnt ihr euch mit dem Titel auch viele Schicksale vorstellen, die es so bislang nicht gegeben hat. So könnt ihr Sansa Stark auch Jaime Lannister heiraten lassen und mehr.

Erste Eindrücke des neuen Titels hält der beigefügte Trailer für euch bereit. In den Galerien könnt ihr zudem Bilder der Mobile- sowie der PC-Version sehen.