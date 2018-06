Vor einiger Zeit hat THQ Nordic die Neuauflage des Shooter-Klassikers Red Faction: Guerrilla für aktuelle Plattformen angekündigt; für diese gibt es nun einen konkreten Release-Termin.

Ihr habt etwas Zeit für nostalgische Shooter-Action und Red Faction: Guerrilla auf eurer Rechnung? Dann dürft ihr nun die Kalender zücken, denn die sogenannte Re-Mars-tered Edition für die Plattformen PC, PS4 und Xbox One hat nun einen konkreten Release-Termin spendiert bekommen.

Die überarbeitete Version des Shooter-Klassikers aus dem Jahre 2009 soll ab dem 03. Juli 2018 für die oben genannten Plattformen erhältlich sein und dann allerhand Verbesserungen zu bieten haben. Für Inhaber der alten Steam-Version besonders erfreulich: Diese erhalten das Upgrade auf die aufgebohrte Version automatisch und kostenlos in ihrer Steam-Bibliothek.

Was hat sich getan? Die Grafik wurde unter anderem in Form der Texturen, aber auch der Features grundlegend und vollständig überarbeitet. Auch gibt es eine neue Schattendarstellung und verbesserte Lichteffekte; Shader- und Postprocessing wurden optimiert. Auf dem PC dürft ihr euch auf dem roten Planeten in nativem 4K austoben. Auf der Xbox One darf in 900p bei 60 fps gezockt werden, auf der Xbox One X in 1800p bei 60 fps oder in 4K bei 30 fps. Auf der PS4 gibt es 1080p bei 60 fps und auf der PS4 Pro 1500p bei 60 fps oder 4K bei 30 fps.