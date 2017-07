Habt ihr Lust auf einen Trip zum Planeten Mars? Wenn ja, schnappt euch "Ze German Ädischn" von Red Faction, die jetzt im Handel erhältlich ist.

Im letzten Jahr wurde nach 13 Jahren die Indizierung von Red Faction aufgehoben. Im Februar wurde Red Faction 2 ebenfalls vom Index gestrichen (zur News: Red Faction 2 darf auf den Markt kommen). Deshalb hat THQ Nordic am 30. Juni "Ze German Ädischn" von Red Faction bei uns für den PC veröffentlicht.

Die Sammlung enthält Red Faction, Red Faction 2, Red Faction: Armageddon, den DLC "Path of War", Red Faction: Guerilla sowie alle weiteren DLCs der Videospielreihe. Die ersten beiden Teile sind nur in der jeweiligen englischen Version verfügbar. Die Edition hat eine Freigabe ab 18 Jahren erhalten und wird komplett ungeschnitten angeboten. Sie kostet 29,99 Euro.

