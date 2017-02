Erst vor einigen Monaten wurde der klassische Shooter Red Faction vom berühmt-berüchtigten Index in Deutschland genommen. Selbiges haben die Verantwortlichen nun auch für das Sequel erreicht.

Wie THQ Nordic heute in einer Pressemeldung bestätigte, konnte man nun nach Red Faction auch den Nachfolger Red Faction 2 von der Liste der jugendgefährdenden Medien in Deutschland herunter bringen. Das Sequel darf damit in Deutschland nun auf den Markt kommen und offiziell verkauft werden.



Für die Verantwortlichen ist damit ein Ende der Gespräche mit der BPjM aber noch keineswegs in Sicht. Das Wiener Team will diesbezüglich noch weiter aktiv sein und sagt ironisch in Person von Publishing Director Jan Binsmair: "Wir kümmern uns natürlich weiterhin liebevoll um unseren mittlerweile mehr als 265 Spieletitel umfassenden Katalog und werden auch weiterhin alles dafür unternehmen, dass Gamer unsere Spiele spielen können."

Gut möglich also, dass ihr nach Red Faction und Red Faction 2 noch den ein oder anderen weiteren Titel von THQ Nordic künftig zocken könnt, sobald diese vom Index genommen werden.