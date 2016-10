Via PlayStation Now bald für PC und PS4

Gestern wurde der erste Trailer zu Red Dead Redemption 2 veröffentlicht. Wer sich auf den Release des neuen Teils mit dem Erstling vorbereiten möchte, der kann dies künftig auch via PlayStation Now tun.

Der Streaming-Dienst PlayStation Now soll "bald" um den ersten Teil von Red Dead Redemption erweitert werden. Das hat Sony nun bekanntgegeben. Somit können interessierte Spieler, die sich ausgiebig auf das Sequel vorbereiten wollen, noch einmal in den Wilden Westen des Vorgängers abtauchen - und das sogar auf PC und PlayStation 4.

Voraussetzung ist allerdings, dass PlayStation Now im jeweiligen Land auch wirklich nutzbar ist; in hiesigen Gefilden ist der Startschuss weiter nicht gefallen. Auf der Xbox One lässt sich Red Dead Redemption bereits seit Juli dank der Abwärtskompatibilität der Konsole zocken; hier sind auch die meisten der kostenfreien Multiplayer-DLCs enthalten.

Das Sequel Red Dead Redemption 2 ist für Herbst 2017 auf den aktuellen Plattformen eingeplant.