Via Abwärtskompatibilität ist das erste Red Dead Redemption als spielbare Xbox-360-Fassung bereits bei Xbox One verfügbar. Nun können auch zahlreiche PC- und PS4-Gamer rund um den Globus noch einmal in den ersten Teil eintauchen.

Im Oktober hatte Sony angekündigt, dass das erste Red Dead Redemption über den Streaming-Dienst PlayStation Now auch auf PC und PlayStation 4 spielbar werden soll. Nun hat 2K Games hierfür auch den Starttermin bekanntgegeben.

Red Dead Redemption soll demnach ab dem 06. Dezember bei PlayStation Now durchstarten. Enthalten sind dann sowohl das Basisspiel als auch der DLC Undead Nightmare. Allerdings: PlayStation Now ist in Deutschland weiter nicht offiziell gestartet, so dass hiervon zunächst andere Gamer profitieren.

Der Nachfolger Red Dead Redemption 2 soll im Herbst 2017 veröffentlicht werden.