Rockstar meint es diesmal todernst mit der Red-Dead-Fortsetzung. Das Studio teaserte heute fröhlich weiter. Das neu gezeigte Bild lässt darüber hinaus interessante Rückschlüsse zu.

Gestern hat Rockstar die Katze aus dem Sack gelassen. Vielleicht nicht das ganze Tier, aber zumindest ein Stück des Schwanzes. Das Studio zeigte auf den gängigen Social-Media-Kanälen sein Firmenlogo, das im Farbschema der beliebten Westernserie gehalten ist. Die Fangemeinde wurde in helle Aufregung versetzt. Innerhalb von 24 Stunde wurde der Tweet über 100.000 Mal retweetet. Nun, einen Tag später, macht Rockstar klar, dass ein neues Red Dead kommen wird. Und es wird sich ziemlich offensichtlich um kein Remaster oder Remake handeln.

Zu sehen sind auf dem neuen Bild die Silhouetten von sieben Personen vor dem Sonnenuntergang. Das kommt uns bisher unbekannt vor, weswegen es sich höchstwahrscheinlich um einen völlig neuen Titel handelt. Was hat es mit den Personen auf sich? Sind es lediglich wichtige Charaktere? Kann vielleicht, wie in GTA V zwischen ihnen gewechselt werden? Oder handelt es sich gar um ein reines Online-Multiplayer-Spiel? Eines ist klar: Rockstar hat nun offensichtlich vor, uns in kurzen Intervallen mit neuen Häppchen zu füttern und heiß auf die Fortsetzung von Red Dead Redemption zu machen. Wir haben zumindest schon ein paar Wünsche, was das neue Red Dead mitbringen sollte.