Take-Two Interactive hat neue Geschäftsergebnisse veröffentlicht und die begleitende Finanzkonferenz offenbart immer mal wieder interessante Infos und Details. Dieses Mal ging es auch um die Einstellung zum PC als Plattform - auch in Bezug auf Red Dead Redemption 2.

Take-Two Interactive gewährte im Zuge der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen auch einen Ausblick auf das Fiskaljahr 2019, welches am 01. April 2018 beginnt. In diesem erwartet man ein Rekordjahr, auch weil dann Red Dead Redemption 2 die Kassen klingeln lassen soll. Das Spiel ist bis dato lediglich für PS4 und Xbox One bestätigt, eine PC-Version hat man noch nicht angekündigt. Warum eigentlich? Kehrt sich Take-Two womöglich von der Plattform immer weiter ab?

Die Antwort darauf ist im Grundsätzlich: Mitnichten! President Karl Slatoff betonte, dass man immer von Titel zu Titel entscheide, für welche Plattformen ein Spiel besonders geeignet ist. Auf dem PC würden sich daher Spiele wie Civilization oder XCOM besonders anbieten. Daher könne von einer Abkehr vom PC auch nicht die Rede sei. Vielmehr sehe man in diesem immer noch einen "lebendigen, großartigen" Markt, ja gar einen "Kernmarkt". Die PC-Nutzer seien dauerhaft sehr engagiert und daher sei der Markt für das Unternehmen "sehr wichtig und sehr aufregend", etwas worauf man sich "fokussieren" wolle.

Klingt also ganz gut auch im Hinblick auf eine PC-Version von Red Dead Redemption 2? Nunja, da liegt nun der Hund begraben, denn auch diese Frage wurde natürlich gestellt. Und CEO Strauss Zelnick hat diese quasi weiter ignoriert. Eine Aussage, ob der Titel von Rockstar Games auch für den PC in Betracht gezogen wird, verweigerte er. Diesbezüglich müsse sich Rockstar selbst äußern, so die Begründung. Auf eine Ankündigung müsst ihr also trotz der positiven Einstellung zum PC-Markt leider Gottes noch länger warten.