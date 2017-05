Das Studio Rockstar Games hat Red Dead Redemption 2 in das nächste Jahr verschoben. Eigentlich war der Titel für diesen Herbst geplant.

Die Entwickler von Rockstar Games haben via Twitter mitgeteilt, dass Red Dead Redemption 2 erst im nächsten Jahr erscheinen wird. Derzeit befindet sich der Titel für die PlayStation 4 und Xbox One in Entwicklung und sollte bereits im Herbst 2017 veröffentlicht werden. Um die gewohnte Qualität und die bestmögliche Spielerfahrung zu gewährleisten, werde aber noch mehr Zeit benötigt.

Red Dead Redemption 2 soll jetzt im Frühling 2018 erscheinen. Frische, handfeste Infos soll es dennoch im weiteren Verlauf des Sommers geben. Das Spiel war erst im Oktober vergangenen Jahres angekündigt worden.