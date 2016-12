Obwohl Rockstar Games keine neuen Informationen zu Red Dead Redemption 2 veröffentlicht hat, kann man davon ausgehen, dass der angepeilte Release-Zeitraum eingehalten wird.

Nachdem in diesem Jahr der Ankündigungstrailer zu Red Dead Redemption 2 veröffentlicht wurde, ist es recht still um den Titel geworden. Jedoch gibt es nun einen Hinweis darauf, dass das Spiel zum geplanten Release-Zeitraum erscheinen wird.

Denn die britische Händlerkette GAME hat nun frisches Werbematerial zum Titel erhalten, auf dem der anvisierte Release-Zeitraum angegeben und damit erneut bestätigt wurde. So ist darauf zu lesen, dass Red Dead Redemption 2 im Herbst 2017 erscheinen soll. Ihr werdet also in weniger als einem Jahr in das Western-Abenteuer auf Xbox One und der PlayStation 4 starten können.