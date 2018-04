Ein neuer Trailer für Red Dead Redemption 2 wartet darauf, euch weiter in die Wild-West-Welt eintauchen zu lassen.

Am 2. Mai um 17 Uhr wird Rockstar Games den dritten Trailer zum heiß erwarteten Open-World-Western Red Dead Redemption 2 veröffentlichen. Das kündigte das Studio soeben in einer offiziellen Pressemitteilung an. Seit dem ersten Trailer im Oktober 2016 ist ein weiteres Video erschienen, das die Schönheit der amerikanischen Pampa in den Mittelpunkt stellte.

Was uns im dritten Trailer erwartet, ist noch nicht bekannt, aber wir sind ziemlich sicher, dass wir endlich mehr Details zur Handlung erfahren werden. Bisher wissen wir noch nicht allzu viel, lediglich, dass wir mehr über John Marstons alte Truppe erfahren werden.

Was wir über Red Dead Redemption 2 wissen beziehungsweise nicht wissen, könnt ihr in unserem Special nachlesen. Jetzt heißt es nur noch den Feiertag und den darauf folgenden Mittwoch zu überstehen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden! Bis dahin könnt ihr euch die Zeit mit dem letzten Trailer vertreiben.