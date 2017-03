Erst unlängst gab es neue Gerüchte um den Erscheinungstermin von Red Dead Redemption 2, das ja offiziell pauschal für Herbst 2017 anberaumt ist. Ein britischer Händler nannte einen ersten Termin. Nun gibt es neue Spekulationen um das Veröffentlichungsdatum.

Während der britische Händler Base unlängst eine Veröffentlichung des Spiels am 28. September 2017 nahe legte, hat die polnische Niederlassung der Elektronikkette Media Markt andere Informationen, die jedoch gar nicht so sehr abweichen. Dort wurden unlängst nun Vorbestellungen für das heiß ersehnte Western-Sequel entgegen genommen, wobei man den 03. Oktober 2017 als Erscheinungstermin kommunizierte.

Die Meldung machte schnell via Reddit die Runde und Media Markt wurde diesbezüglich auch per E-Mail kontaktiert. Überraschend erhielt man daraufhin sogar eine Rückmeldung, in welcher der Termin noch einmal bekräftigt wird: "Wir möchten Sie informieren, dass unserer Marketing-Abteilung vom Distributor des Spiels das Veröffentlichungsdatum 03. Oktober 2017 mitegeilt wurde", heißt es in der Stellungnahme.

Der zuständige polnische PR-Manager von Media Markt, Wioletta Batóg, ruderte in einer E-Mail später jedoch zurück und führte aus, dass es gegenwärtig noch keinen bestätigten Termin für das Spiel gebe. Der Mitarbeiter, der die vorherige verfasst habe, sei falsch informiert gewesen.

Es dürfte durchaus interessant zu sehen sein, ob am oben genannten Termin nicht doch etwas dran sein könnte und Media Markt Polen lediglich Schadensbegrenzung betreibt. Das Veröffentlichungsdatum wurde auf der Webseite in der Zwischenzeit durch den Platzhalter 31. Dezember 2017 ersetzt. Wir halten euch über die weitere Entwicklung dieses Gerüchts natürlich auf dem Laufenden.