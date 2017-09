Neue Informationen zu Red Dead Redemption 2 wurden für nächste Woche angekündigt. Via Twitter verkündete das Entwicklerstudio Rockstar Games ein Datum und die Uhrzeit.

Die Entwickler von Rockstar Games haben mitgeteilt, dass nächste Woche eine neue Ankündigung zu Red Dead Redemption 2 veröffentlicht wird. Via Twitter gab das Studio bekannt, dass die Informationen am Donnerstag, den 28. September um 17 Uhr deutscher Zeit freigestellt werden. Ob es sich dabei um einen weiteren Trailer oder einen Veröffentlichungstermin handelt, ist derzeit nicht bekannt. Zuvor wurde Red Dead Redemption 2 bereits einmal verschoben und soll nun 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Der Titel wird ebenfalls die Xbox One X und PlayStation 4 Pro unterstützen.

Vor einiger Zeit wurden zudem mögliche Inhalte von Red Dead Redemption 2 geleakt. Schenkt man diesen Glauben, dann schlüpft man in die Rolle von Jack Marston, dem Sohn von John Marston aus dem ersten Teil. Drei Jahre später soll dieser dann einigen Dingen auf den Grund gehen, die er im Tagebuch seines Vaters findet. Im Mehrspieler-Modus soll es außerdem möglich sein, Gegenstände mit anderen Spielern zu handeln.



Ebenfalls wäre es möglich, dass das Studio eine PC-Version ankündigt, da der Titel derzeit nur für die Konsolen bestätigt ist. Zuletzt wurden gefälschte Beta-Einladungen für Red Dead Redemption 2 an Spieler gesendet.