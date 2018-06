Einer der am heißesten erwarteten Titel in diesem Jahr ist Red Dead Redemption 2. Das Western-Sequel ist bisher nur für PS4 und Xbox One bestätigt, die Anzeichen für eine PC-Fassung scheinen sich nun aber zu verdichten.

Rockstar Games hielt sich bislang wie gewohnt bedeckt, was eine PC-Fassung von Red Dead Redemption 2 betrifft. Bislang sind für den 26. Oktober 2018 lediglich Umsetzungen für die Heimkonsolen PS4 und Xbox One bestätigt. Allerdings könnte nun womöglich auch eine PC-Fassung des Spiels geleakt worden sein.

Grund zur Annahme liefert das LinkedIn-Profil eines bei Rockstar tätigen Mitarbeiters. Die Kollegen von VG247 haben jenes Profil ausgegraben, nennen jedoch nicht den Namen des Betroffenen. Das Interessante in diesem Zusammenhang ist, dass der Entwickler in seinem Portfolio nicht nur die bekannten Rockstar-Titel GTA V und L.A. Noire anführt, sondern eben auch Red Dead Redemption 2. In Klammern findet man den Zusatz der Plattformen des Spiels, in diesem Fall neben PS4 und Xbox One auch der PC.

Die englischsprachigen haben das Ganze mit einem Screenshots als Beweis belegt. Es ist also gut möglich, dass ein Rockstar-Mitarbeiter die Existenz einer PC-Version damit entlarvt hat und auch Spieler auf dem heimischen Rechenknecht in den Genuss des neuen Wester-Epos kommen. Betrachtet man die Historie von Rockstar näher, dann könnte ein entsprechender Release aber zunächst noch länger auf sich warten lassen.

Auch GTA V war zunächst exklusiv für Konsole erschienen, ehe die ersehnte PC-Fassung eine ganze Ecke später veröffentlicht wurde. Die gleiche Vorgehensweise könnte Rockstar nun auch bei Red Dead Redemption 2 wieder an den Tag legen. Bis auf Weiteres steht aber die offizielle Bestätigung einer PC-Umsetzung zunächst noch aus. Wir halten euch auf dem Laufenden!