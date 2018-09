Der Release von Red Dead Redemption 2 ist nur noch einen Monat entfernt; dann hat das lange Warten ein Ende. Wer das Western-Sequel zum Anlass nehmen möchte, sich eine PS4 zuzulegen, für den gibt es auch passende Pakete zur Auswahl.

Ab dem 26. Oktober 2018 wird Red Dead Redemption 2 für Xbox One und PS4 erhältlich sein. Wer deshalb eine neue Heimkonsole kaufen möchte, der wird bei Sony fündig. Zusammen mit Rockstar kündigte der Hersteller der PS4 nun gleich zwei Konsolen-Bundles samt Spiel an.

Im Fokus steht natürlich das Paket rund um die PS4 Pro, das die leistungsstarke Heimkonsole mit 1 TB Speicherplatz in Jet Black, einen DualShock 4 sowie Red Dead Redemption 2 auf Blu-ray umfasst; Vorbestellungen sind bereits möglich. Auf der PS4 Pro lässt sich der Action-Hit in 4K erleben; im Kleingedruckten wird eine Wiedergabe in bis zu 2160p auf einem 4K-/HDR-Fernseher bestätigt - vermutlich per Skalierung. Im deutschen PlayStation Blog wird kein Preis genannt, in den USA geht dieses Paket für 399,99 Dollar über die Ladentheke.

Wer eine etwas kostengünstigere Lösung anstrebt, der kann sich auch die reguläre PlayStation 4 mit 1 TB Speicherplatz, zwei DualShock 4 und Red Dead Redemption 2 sichern.

Erst in der vergangenen Woche haben wir uns das Spiel für euch im Detail angesehen; unsere Red Dead Redemption 2 Preview gibt es hier noch einmal zum Nachlesen.