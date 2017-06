Red Dead Redemption 2 wurde zuletzt auf das nächste Geschäftsjahr und damit in das Jahr 2018 verschoben, handfeste Details zur Handlung gibt es von offizieller Seite bis dato aber weiter nicht. Abhilfe könnte ein neuer Leak schaffen.

Wie in jedem Jahr gibt es im Netz frische Gerüchte um kommende Blockbuster, je näher die wichtige Branchenmesse E3 rückt, so auch dieses Mal wieder. In den 4chan-Foren hat sich nun ein vermeintlicher Rockstar-Insider aufgetan, der mutmaßliche Details zu Charakteren und Story des kommenden Red Dead Redemption 2 offenbart - und diese lesen sich durchaus fundiert, wenngleich sie sich natürlich nicht endgültig verifizieren lassen, solange eine offizielle Bestätigung aussteht.

Schenkt man den Spekulationen Glauben, dann werdet ihr im Western-Sequel die Rolle von Jack Marston übernehmen. Beim neuen Protagonisten handelt es sich um den Sohn des früheren Hauptdarstellers John Marston aus dem ersten Teil. Angesiedelt rund drei Jahre nach dem ersten Teil sollt ihr als Marston Jr. einigen Dingen auf den Grund gehen, die der Sohn im Tagebuch des Vaters findet, nachdem dieser gestorben ist. Dazu muss Jack auch einige alte Freunde von John aufsuchen, wobei er mehr über die Vergangenheit seines Vaters erfährt.

Im Zuge dessen soll es auch mehrere Flashback-Szenen geben, wie bereits die eine im Reveal-Trailer mit Dutch's Gang gezeigte. Einige Mitglieder der Dutch's Gang sollen sogar in irgendeiner Form im Titel während der Flashbacks spielbar sein. Im Übrigen wird es mindestens zwei große Städte geben, die ihr erkunden dürft; die Karte, die größer als die in Grand Theft Auto V ausfallen soll, wird aber auch allerhand kleine und auch versteckte Orte zu bieten haben.

Auch zur Multiplayer-Komponente äußert sich der Leaker: Diese soll durchaus wirtschaftlich geprägt sein, denn Spieler werden unter anderem Gegenstände gegenseitig handeln und verkaufen können. Zudem könnte es im Multiplayer auch die Auswahl zwischen "fünf oder sechs verschiedenen Gangs" geben, die sich im Wettstreit befinden.