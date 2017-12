Einer der von vielen Gamern ersehntesten Titel des neuen Jahres 2018 ist sicherlich Red Dead Redemption 2 aus dem Hause Rockstar Games. Das Spiel hat weiter keinen fixen Release-Termin, ein neuer Leak könnte diesen nun aber vorab verraten.

Eigentlich sollte Red Dead Redemption 2 ja noch in diesem Jahr erscheinen, aber wir wissen ja alle längst, dass daraus leider nichts geworden ist. Stattdessen kommunizierte Rockstar Games das Frühjahr 2018 als neuen anvisierten Zeitraum für die Veröffentlichung, wurde bisher aber noch nicht konkreter. Fans des Franchise lechzen aber natürlich nach jeder Info diesbezüglich und ein Leak könnte womöglich in der Tat nun das konkrete Release-Datum verraten.

Der dänische Händler Coolshop preschte nun voran und hat den Produkteintrag von Red Dead Redemption 2 mit einem Veröffentlichungstermin am 08. Juni 2018 versehen. Damit würde das Spiel erst im späten Frühjahr 2018 erscheinen, worüber sich einige Gamer sicherlich ärgern würden.

Zurecht sagt ihr nun: Toll, ein vermeintlicher Leak eines Händlers, die gehen ja häufiger in die Hose und liegen in der Mehrzahl falsch als dass sie richtig wären. Da habt ihr sicherlich recht, gäbe es rund um den dänischen Händler nicht eine andere Geschichte: Coolshop hatte seiner Zeit bereits den Release-Termin von Grand Theft Auto V geleakt und mit diesem richtig gelegen. Der Shop scheint also durchaus auch zuverlässige Kontakte zu Rockstar Games zu pflegen, so dass an diesem Leak tatsächlich etwas dran sein könnte.

Aber natürlich: Unter dem Strich kann man sich darauf natürlich nicht verlassen, solange es keine offizielle Ankündigung von Rockstar Games selbst bzw. von Publisher Take-Two Interactive gibt. Ungeachtet dessen ist der Termin aber tatsächlich noch dem offiziell kommunizierten Frühjahr 2018 zuzurechnen, auch wenn man den Juni eher mit Sommer in Verbindung bringen mag. Und es handelt sich um einen Freitag, ein populärer Wochentag für Spiele-Releases. Wir halten euch diesbezüglich aber natürlich auf dem Laufenden.