Ab dem 26. Oktober wird das Western-Epos Red Dead Redemption 2 erscheinen und dann vermutlich zur eierlegenden Wollmilchsau für Take-Two Interactive und Rockstar Games werden. Dennoch dämpfen die Verantwortlichen nun die Erwartungen an das Western-Sequel.

Red Dead Redemption 2 wird ohne Frage eine der größten Videospiel-Veröffentlichungen in diesem Jahr und auch der aktuellen Konsolengeneration werden, doch Take-Two Interactive dämpft die Erwartungen an das Spiel dennoch etwas. Demnach gehe man nicht davon aus, dass der Western-Titel den phänomenalen Erfolg von Grand Theft Auto V haben wird.

Im Gespräch mit GamesIndustry.biz äußerte sich nun Take-Two-Chef Strauss Zelnick und bezeichnete derart große Erwartungen an den Titel als unrealistisch. Kein Wunder, verkaufte sich das Crime-Epos GTA V mittlerweile doch fast 100 Millionen Mal und gilt als eines der erfolgreichsten Entertainment-Produkte überhaupt. Die Messlatte liegt also schon verdammt hoch!

"Es ist sehr schwierig von irgendetwas zu erwarten, dass es genau so gut performt wie das profitabelste Entertainment-Produkt aller Zeiten. Ich glaube nicht, dass das eine realistische Erwartungshaltung ist. Unsere Hoffnung und auch unser Glaube ist es, dass Red Dead Redemption 2 ein außerordentlich kreatives Produkt sein und dass es sich unglaublich gut verkaufen wird. Alles was darüber hinaus geht, kann ich nicht vorhersagen - und ich glaube nicht, dass das überhaupt jemand kann. Wir müssen es einfach veröffentlichen und werden dann sehen, was die Endkunden denken", so Zelnick.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober für PS4 und Xbox One; um eine PC-Version ranken sich Gerüchte, bestätigt ist diese aber noch nicht. Und auch wenn der Titel nicht an den Erfolg von GTA V heranreichen mag: Ein kommerzieller Erfolg dürfte dieser für Rockstar und Take-Two doch allemal werden.