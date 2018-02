Rockstar Games hat endlich für Red Dead Redemption 2 ein Release-Date genannt! Warten war nie so quälend!

Wir kommen gleich zum Punkt, denn mehr wollt ihr an dieser Stelle eh nicht wissen: In einem offiziellen Tweet hat Rockstar bestätigt, dass Red Dead Redemption 2 am 26. Oktober 2018 veröffentlicht wird. Ursprünglich sollte der Titel im Herbst 2017 erscheinen und wurde nun also nach dem groben Zeitraum im Frühjahr 2018 also nochmal verschoben. Jetzt könnt ihr euch wieder beruhigen.

Red Dead Redemption 2 is Coming October 26th 2018: https://t.co/LLSkGYfJMP pic.twitter.com/fSu8k9qVZe — Rockstar Games (@RockstarGames) 1. Februar 2018

Zur Feier des Tages gibt es außerdem eine neue Ladung Screenshots: