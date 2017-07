Freud und Leid liegen im Auge des Betrachters: Während Spieler die Verschiebung von Red Dead Redemption 2 nicht gefällt, ist Ubisoft ziemlich froh darüber.

Im Gegensatz zu vielen Western-Fans zeigt sich Ubisoft über die Verschiebung von Red Dead Redemption 2 ziemlich glücklich.

Im Rahmen des gestrigen Finanzreports erklärte Alain Martinez, Chief Financial Officer bei Ubisoft, dass dieser Umstand helfen könne, mehr eigene Spiele zu verkaufen: "Natürlich ist die Tatsache, dass Red Dead Redemption 2 nicht erscheint, positiv für unser Fiskaljahr 2018". Man habe dadurch mehr Spielraum bei den Veröffentlichungszeiträumen der eigenen Titel.

Im Zusammenhang mit dem Erscheinen von Mario + Rabbids: Kingdom Battle sowie DLCs zu For Honor und Tom Clancy's Rainbow Six: Siege erwartet der französische Hersteller für das zweite Fiskalquartal einen Zuwachs der Einnahmen um 34 Prozent. Bereits für das erste Fiskalquartal, welches am 30. Juni endete, konnte Ubisoft rund 202 Millionen Euro verbuchen – im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 45.2 Prozent.