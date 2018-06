Am 26. Oktober 2018 soll endlich Red Dead Redemption 2 erhältlich sein. Noch ist unklar, ob das Spiel vorab einen E3-Auftritt haben wird und auch eine offizielle Ankündigung von Vorbesteller-Boni steht aus. Diese wurden nun aber via Xbox Store trotzdem schon publik.

Im Xbox Store von Microsoft wurde nun kurzerhand der Produkteintrag zu Red Dead Redemption 2 aktualisiert und gewährt nun einen ersten Einblick in die Boni für Vorbesteller. Wer sich das Western-Sequel vor dem Release am 26. Oktober 2018 sichert, der kann sich diverse Goodies sichern. Interessant dabei: Rockstar bedenkt dabei nicht nur Spieler von Red Dead Redemption 2 selbst, sondern hat neuerdings Cross-Game-Promos am Start, wie man das von Blizzard Entertainment kennt.

Wer Red Dead Redemption 2 vorbestellt, soll ein spezielles Schlachtross ebenso erhalten, wie ein Survival-Kit namens "The Outlaw". Im Story-Modus von Red Dead Redemption 2 bekommt ihr außerdem etwas zusätzliche Moneten an die Hand. Zudem wartet eine exklusive Schatzkarte für den Story-Modus, die es in dieser Form aber nur für Besteller bis zum 31.07.2018 gibt - und nicht bis zum finalen Launch des Titels.

Die Cross-Game-Promo betrifft indes GTA Online. Wer sich den neuen Rockstar-Teil vorbestellt, der bekommt im Online-Modus von GTA V einfach 500.000 GTA$ auf die Kralle.

Die Vorbesteller-Boni laut Angaben des Xbox Store im Überblick:

The War Horse

The Outlaw Survival Kit

Cash Bonus for Red Dead Redemption 2 Story Mode

Bonus GTA$500,000 in Grand Theft Auto Online

Exclusive Treasure Map for Red Dead Redemption 2 Story Mode (*)