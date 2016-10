Heute hat Rockstar den ersten Trailer zu Red Dead Redemption 2 veröffentlicht. Hier könnt ihr euch den Knaller direkt ansehen.

Wow, nach seiner kurzen Teaser-Phase, die am Sonntag begann, hat Rockstar den Colt gezückt, und mitten ins Schwarze getroffen. Solltet ihr den ersten offiziellen bombastsichen Trailer zu Red Dead Redemption 2 verpasst haben oder einfach nicht genug vom Wilden Westen bekommen, könnt ihr ihn direkt hier noch einmal ansehen. Erlebt die wunderschöne Atmosphäre, die nur amerikanische Steppen und Wälder vermitteln können. Auch wenn es nur eine Minute ist, sind wir jetzt schon verliebt in die Stimmung, die im Vordergrund steht.

Vergangenen Sonntag begann Rockstar damit, sein Logo im Red-Dead-Redemption-Stil auf den sozialen Netzwerken zu teilen. Spätestens einen Tag später, als das Studio ein Artwork veröffentlichte, wurde Red Dead Redemption zum Selbstläufer. Ein aktualisiertes Artwork am Dienstag kündigte den heutigen Trailer und den Release im Herbst kommenden Jahres an (News zum Red-Dead-Redemption-2-Teaser). Was haltet ihr von der Fortsetzung? Erfüllt sie die hohen Erwartungen oder seid ihr vielleicht sogar enttäuscht? Verratet es uns in den Kommentaren!