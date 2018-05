Red Dead Redemption 2 hat mit dem 26.10.2018 mittlerweile ja ein Release-Datum und zuletzt gab es auch einen neuen Trailer zu sehen. Jetzt gibt es wieder Neuigkeiten, welche die Sonder-Editionen des Spiels betriffen.

In einem neuen Blog-Update hat Rockstar Games neue Screenshots zu Red Dead Redemption 2 veröffentlicht und darüber hinaus eine weitere Info vom Stapel gelassen: Es darf nun als bestätigt gelten, dass es von Red Dead Redemption 2 auch mehrere Sonder-Editionen geben wird.

Rockstar ist als Entwickler nicht unbedingt dafür bekannt, reihenweise Special Editions seiner Titel zu veröffentlichen. Bei Red Dead Redemption 2 wird dem aber ganz offensichtlich so sein, denn im angesprochenen Blog-Eintrag ist explizit von Special Editions in der Mehrzahl die Rede.

Unklar ist gegenwärtig noch, wieviele dieser Sammler-Editionen es konkret geben und was diese beinhalten werden. Im Normalfall dürft ihr euch bei sowas ja immer auf Ingame-Inhalte sowie physische Extras freuen, darunter Poster, Figuren und mehr. Genaue Details zu den einzelnen Fassungen möchte Rockstar im kommenden Monat bekannt geben - dann ja womöglich anlässlich der E3 in Los Angeles? Zwar ist das Studio selbst nicht vor Ort vertreten, der Titel könnte bei einem der großen Hersteller aber womöglich einen Gastauftritt haben.

Die neuen Screenshots könnt ihr euch übrigens in der beigefügten Galerie ansehen. Red Dead Redemption 2 erscheint für PS4 und Xbox One am 26.10.2018; eine PC-Fassung ist nicht bestätigt.