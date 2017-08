Schon seit Monaten wurde darüber spekuliert, auf der diesjährigen gamescom hat Microsoft die Definitive Edition von ReCore nun auch endlich offiziell angekündigt.

Fast genau ein Jahr nach der Veröffentlichung von ReCore wird Microsoft am 29. August, also bereits in der nächsten Woche, eine überarbeitete Version des Action-Adventures veröffentlichen.

Die ReCore Definitive Edition wird mit "Auge von Obsidian" ein neues Abenteuer beinhalten und auf der kommenden Xbox One X (erhältlich ab 07. November) dann auch eine höhere Auflösung sowie HDR unterstützen.

Besitzer des Originals werden per herunterladbarem Update ohne zusätzliche Kosten upgraden können. Wer den Titel bisher noch in seine Spielebibliothek aufgenommen hat, kann die Definitive Edition entweder für 19,99 Euro erwerben können oder sie als Abonnent von Xbox Game Pass ab dem 29. August ohne weitere Kosten spielen.