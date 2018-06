Razer hat angekündigt, die hauseigene Beleuchtungstechnologie Razer Chroma für ausgewählte Dritthersteller zugänglich zu machen. Gleiches gilt für die Razer Mechanical Switches für Tastaturen.

Bislang waren die Switches ausschließlich in den Razer BlackWidow-Tastaturen verbaut, im Laufe des Jahres sollen die Switches ihr Debüt in Tastaturen von ausgewählten Partnern feiern. Alle drei Razer Mechanical Switch-Varianten werden Third Party Keyboard-Herstellern zugänglich gemacht:

Grüner Razer Switch: Deutlich hörbares Klicken und taktiles Feedback mit optimierter Auslösung und Rückschaltepunkten für beste Gaming- und Eingabe-Performance.

Orangener Razer Switch: Taktiles Feedback ohne Klickgeräusche. Bietet die gleiche optimierte Performance wie der Razer Green Switch mit geringerer Betätigungskraft, während ein ruhiges Gaming garantiert wird.

Gelber Razer Switch: Lineares, lautloses Auslösen bei nur 1,2 mm und leise Performance für schnelle Tasteneingaben und pfeilschnelles Gaming.

Für DIY-Enthusiasten und Gamer, die ihre Tastaturen gerne modifizieren, werden die Switches im Laufe des Jahres auch separat erhältlich sein.

Auch die Chroma-RGB-Beleuchtung soll anderen Herstellern zugänglich gemacht werden. Bislang sind die Beleuchtungseffekte von Third-Party-Geräten wie PC-Gehäuse, Platinen und Kühlventilatoren nicht im visuellen Einklang mit Razer-Peripherie und -Hardware. Durch das Öffnen einer Schnittstelle im Rahmen des Razer Chroma Connected Devices Programms können Partner wie MSI, NZXT, AMD, Thermaltake, Lian Li, Vertagear, Gigabyte und Ducky die Integration ins Chroma-Ökosystem per Knopfdruck in ihrer Software vornehmen. Die ersten Produkte von Drittherstellern mit Razer Chroma-Unterstützung erscheinen im 4. Quartal 2018.