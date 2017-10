Neues Gaming-Headset in zwei Varianten

Razer kündigt heute zwei neue Gaming-Headsets an, das Razer Electra V2 und das Razer Electra V2 USB. Beide Modelle sollen fortschrittliche technische Features und hohe Qualität in einer erschwinglichen Preiskategorie vereinen.

Das Razer Electra V2 soll sich vor allem an Gamer richten, die nicht nur zuhause zocken, sondern auch unterwegs Musik hören wollen. Für passende Klangstärke sollen die speziell abgestimmten 40 mm Neodym-Treiber sorgen. Der kombinierte Audio- und Mikrofon-Anschluss ermöglicht die Nutzung an PC, Mac, Xbox One, PlayStation 4 oder Smartphones mit 3,5 mm Klinkeneingang.

Der flexible Aluminiumbügel mit Kopfauflage und Ohrpolster aus Kunstleder soll für einen bequemen und leichten Sitz sorgen. Das Boom-Mikrofon verspricht eine klare Sprachübertragung in hitzigen Gefechten und während Telefonaten. Nimmt man das Mikrofon ab, ist das Electra V2 auch fürs Musik hören unterwegs geeignet.

Das Razer Electra V2 in der USB-Variante bietet alle Features des Razer Electra V2 und ist optimiert für den Einsatz am PC. Das Design wird durch die grüne Razer Hintergrundbeleuchtung an den Ohrmuscheln abgerundet. Darüber hinaus kann auch der virtuelle 7.1 Surround Sound über Razer Synapse konfiguriert werden.

Das Electra V2 ist ab sofort für 59,99 Euro verfügbar, das Electra V2 USB für 69,99 Euro. Beide Headsets können derzeit exklusiv über den Razer Store geordert werden, im Handel wird das Electra-Duo ab dem ersten Quartal 2018 aufschlagen.