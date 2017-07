Razer hat die Veröffentlichung des Surround-Sound-Headsets Razer Tiamat 7.1 V2 angekündigt. Der Brummer kommt mit fünf Treibern pro Ohrmuschel und neuem Audio-Bedienteil.

Beim Razer Tiamat 7.1 V2 handelt es sich um ein Gaming-Headset mit 7.1 Surround Sound. Fünf Treiber in jeder Ohrmuschel sollen sicherstellen, dass ein möglichst wuchtiger Raumklang mit akkurater räumlicher Ortung in eure Ohren gepustet werden soll. Die Bereiche Front, Rear und Side Surround sowie Subwoofer und Center werden jeweils mit Treibern in den Größen 20 bis 40 mm abgedeckt.

Mit dabei ist eine komplett neu gestaltete Audio Control Unit mit Razer Chroma Beleuchtung. Damit habt ihr die Möglichkeit, die Lautstärke jedes Audiokanals separat zu regeln und jederzeit zwischen Stereo- und Surround-Sound zu wechseln. Auch die Mikrofonfunktionen können hierüber gesteuert werden.

Für Bequemlichkeit soll eine spezielle Gestaltung des Kopfbandes in Verbindung mit dicken Polstern mit Kunstlederüberzug dienen. Auch ein Klappmikrofon ist natürlich mit im Paket. Der Anschluss der Audioeinheit erfolgt über vier Klinkenbuchsen für die Verbindung mit den Surround-Ports des Mainboards nebst einem USB-Anschluss für die Stromzufuhr sowie einem Mikrofonanschluss.

Der Brummer kann in Kürze für schlappe 239,99 Euro im Razer-Store bestellt werden.