Razer hat im Rahmen der IFA einen neuen Controller für die Xbox One angekündigt. Der Razer Wolverine Ultimate wird damit also Nachfolger des bereits bekannten Razer Wildcat.

Das Konzept hinter dem kabelgebundenen Razer Wolverine Ultimate setzt vornehmlich wieder auf ambitionierte E-Sportler und Freunde des kompetitiven Spiels mit einer ganzen Reihe an Zusatzfunktionen und Anpassungsmöglichkeiten. Das beginnt unter anderem mit austauschbaren Analogsticks in unterschiedlichen Längen sowie der Wahl zwischen Steuerkreuz und Einzeltasten als D-Pad.

An der Unterseite befinden sich vier zusätzliche Trigger, Trigger und Bumper werden ebenfalls durch zwei zusätzliche Tasten ergänzt. Hinzu kommt ein Quick Control Panel für die Auswahl von Profilen und Audiofunktionen. Alle Tasten können natürlich wieder frei belegt werden über die Razer Synapse Software. Abgesehen davon verfügt der Controller über beleuchtete Elemente mit dem Razer-eigenen Chroma-RGB-System.

Natürlich ist der Controller nicht nur an der Xbox One einsetzbar, sondern kann auch am PC verwendet werden. Nach derzeitigem Stand wird der Razer Wolverine Ultimate ab September im Razer-Shop für circa 180 Euro erhältlich sein und im vierten Quartal dann auch im offenen Handel.