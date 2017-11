Razer wird derzeit nicht müde, neue Mäuse und Tastaturen zu veröffentlichen. MOBA- und MMO-Fans können sich auf die Razer Naga Trinity und das Razer Tartarus V2 Keyboard freuen.

Razer kündigt die Razer Naga Trinity Gaming-Maus und das Razer Tartarus V2 Gaming Keypad an. Beide Produkte zielen vor allem auf MOBA- und MMO-Spieler ab. Die Razer Naga Trinity, der neunte Spross der Razer Naga-Familie, ist eine modulare Maus mit drei wechselbaren Seitenaufsätze und dem bekannten optischen 5G-Sensor mit bis zu 16.000 DPI.

Gamer wählen zwischen dem bekannten 12-Daumentastenfeld von der Razer Naga Chroma, das für Online-Rollenspiele wie World of Warcraft designt wurde, und dem 7-Tasten-Daumen-Rad der Razer Naga Hex V2 für MOBAs und Hack-and-Slay-Games wie Heroes of the Storm oder Diablo 3. Mit dem 12-Tasten-Layout können Gamer bis zu 19 Tasten konfigurieren. Ein neues 2-Tasten-Layout vervollständigt das Dreiergespann und bietet eine minimalistische Haptik für den Alltagsgebrauch.

Die Razer Tartarus V2 bietet hingegen 32 anpassbare Tasten, sieben mehr als ihr Vorgänger. Zudem wird anstatt mechanischen Tasten die Razer Mecha-Membran Tasten-Technologie eingesetzt. Eine Erweiterung der Kommandos ist mit dem 8-Wege-Thumbpad und dem 3-Wege-Scrollrad möglich. Über den Razer Hypershift Modus lässt sich ein zweites Set an Befehlen konfigurieren.

Die Razer Naga Trinity und das Razer Tartarus V2 profitieren von Razer Chroma™ mit über 16,8 Millionen Farboptionen. Tastenbelegungen, Oberflächen-Kalibrierung und Razer Chroma Beleuchtungseffekte können in Razer Synapse 3 (Beta) konfiguriert werden.

Die Razer Naga Trinity (119,99 Euro) und das Razer Tartarus V2 (89,99 Euro) sind auf RazerStore.com im 4. Quartal 2017 erhältlich.