Razer gibt sich auf der gamescom in Köln die Ehre und hat neue kabellose Peripheriegeräte für Sonys PlayStation 4 angekündigt. Mit dabei sind ein Controller sowie auch ein neues PS4-Headset.

An neuen, offiziell lizenzierten PS4-Controllern präsentierte Razer nun das Raiju Ultimate und die Raiju Tournament Edition. Der Ultimate ist dabei der bislang modularste PS4-Controller, den es laut Razer jemals gab. Ihr habt die Wahl zwischen der kabellosen sowie der kabelgebundenen Nutzung und dürft euch über eine optimierte Ergonomie sowie eine Fülle von Anpassungsoptionen freuen.

Über eine Mobile-App lassen sich Einstellungen ganz einfach vornehmen. Multifunktionstasten können individuell belegt werden, um mehr als 500 Profile für unterschiedliche Spielstile und Spielegenres zu konfigurieren. So stellt ihr etwa die Empfindlichkeit der Analogsticks für mehr Präzision oder schnellere Bewegungen ein. Der Controller kommt mit einem Set bestehend aus austauschbaren Analogsticks und D-Pad.

Wer Wert auf kompetitives Gaming legt, der kann zur Tournament Edition greifen, der ebenfalls kabellos oder kabelgebunden genutzt werden kann. Einen Vergleich der beiden neuen Controller findet ihr in der Grafik anbei.

Beim neuen Headset handelt es sich indes um das neue Razer Thresher, das einen hohen Tragekomfort und eine optimale Bedienung sicherstellen soll. Ihr wählt zwischen einer Verbindung via 2.4 GHz WLAN oder kabelgebunden via 3.5mm. Eine Aufladung soll für 16 Stunden Spielspaß reichen; die Verbindungsreichweite beträgt 12 Meter. Der Lautstärkeregler für die Soundausgabe und das Mikrofon befinden sich direkt am Headset, zudem gibt es ein einziehbares, unidirektionales Boom-Mikrofon. Dank Mic-Monitoring kann man sich selbst im Spiel hören.

Das Razer Thresher for PS4 ist kompatibel mit PS4, PC, Nintendo Switch und anderen Geräten mit 3.5mm-Audioanschluss.