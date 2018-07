O weh, zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Das traurige Herz beschwert sich über den brachialen Preis, der so ziemlich die gesamte Konkurrenz in den Schatten stellt, zumal man für um die 200 Steine deutlich mehr Ausstattung gewohnt ist, wie USB-Passthroughs oder alternative Tastenkappen für FPS oder MOBAs. Doch dann kommt dieser Moment, in dem man die hochwertig verarbeitete Tastatur ausgiebig benutzt und das jubelnde Herz munter durch die Gegend hüpft.

Man muss sich zunächst ein wenig an das sensible Anschlagverhalten der optomechanischen Schalter gewöhnen. Das geht aber schnell und dann fällt es schwer, sich nicht in die Huntsman zu verlieben. Das leichtgängige, direkte und ungemein präzise Auslösen der Schalter ist ein Hochgenuss, egal ob beim Schreiben oder Zocken. Gleiches gilt für die mörderisch bequeme Handballenablage. Die Klickgeräusche sind allerdings Geschmackssache und eher etwas für Spieler, die mit Cherry MX oder Kailh Blue verbandelt waren, zumal die Leertaste etwas arg penetrant klingt. Andere Modelle sind derzeit nicht in Sicht.

Unterm Strich ist die Huntsman Elite eine hervorragende Tastatur mit genialem Tippgefühl, die aber unter dem hohen Preis und der dafür arg mageren Ausstattung leidet. Von der Konkurrenz bekommt man für weniger Geld teils mehr geboten, an das Tippgefühl kommen aber weder Corsair noch Logitech heran.