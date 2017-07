Bisher hat Ubisoft keinen Termin für die Portierung von Rayman Legends auf die Nintendo Switch bekannt gegeben. Der Eintrag im eShop der Hybrid-Konsole könnte diesen nun enthüllt haben. Zudem ist in einigen europäischen Ländern eine Demo-Version verfügbar.

Schon vor einiger Zeit hat Ubisoft eine Umsetzung des bei Fans und Kritikern gleichermaßen beliebten Jump & Runs Rayman Legends in einer Definitive Edition für die Nintendo Switch angekündigt. Einen Termin hat Ubisoft allerdings noch nicht bekannt gegeben. Nun listet der eShop der Nintendo Switch Rayman Legends: Definitive Edition mit einem Veröffentlichungsdatum am 12. September 2017. Obwohl keine offizielle Bestätigung vorliegt, ist die Angabe im eShop ein deutlicher Hinweis darauf, dass Rayman nur kurz nach den Rabbids in Mario + Rabbids: Kingdom Battle sein erstes Abenteuer auf der Nintendo Switch erleben darf.

Außerdem ist in einigen europäischen Ländern eine Demo-Version von Rayman Legends: Definitive Edition verfügbar. Deutschland gehört zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht dazu. Die Anspiel-Variante des Jump & Runs ist knapp 700 MB groß und gewährt einen kleinen Einblick in die neue Fassung von Rayman Legends. Auf YouTube ist bereits ein etwa zwanzig Minuten langes Video der Demo-Version verfügbar, die einen Eindruck davon vermittelt, was diese zu bieten hat.

Erstmals erschienen ist das ursprünglich exklusiv für Nintendos Wii U angekündigte Rayman Legends im Spätsommer 2013 für PC, PlayStation 3, Xbox 360 und Wii U. Später folgten Umsetzungen für PS Vita, PlayStation 4 und Xbox One.