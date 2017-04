Exklusiver Solo- und Turniermodus in Switch-Version

Im weiteren Jahresverlauf wird Ubisoft die Definitive Edition von Rayman Legends für Nintendos aktuelle Plattform Switch veröffentlichen. Dann sind auch exklusive Inhalte an Bord, die es so in keiner anderen Fassung des Titels gibt.

Wie der französische Entwickler und Publisher in einer Pressemeldung bekanntgab, wird das preisgekrönte Spiel von Michel Ancel auf der Switch den neuen Kung-Foot-Solo- und Turniermodus exklusiv enthalten. Bei "Kung Foot" handelt es sich um ein beliebtes Fussball-Minispiel aus dem Rayman-Universum in einem neuen Anstrich.

Auf der Switch könnt ihr den Modus solo gegen die KI und im Rahmen eines neuen Turniermodus zocken; in Letzterem stehen sich bis zu acht Teams gegenüber. Der Modus lädt dank des mobilen Designs der Switch zum jederzeitigen Spielen gegeneinander ein. Zudem ist auch ein kabelloser lokaler Koop-Modus an Bord, der mit zwei Konsolen gezockt werden kann. Auch einen Multiplayer-Modus mit den zwei Joy-Con-Controllern gibt es.