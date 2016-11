Auch die Neuauflage von Ratchet & Clank wird seitens Insomniac Games für die PlayStation 4 Pro optimiert. Nun hat man konkrete Details diesbezüglich bekanntgegeben.

So können sich Nutzer einer PS4 Pro über eine deutlich höhere Auflösung freuen. Per Update, das noch vor dem Release der neuen Plattform verfügbar sein soll, wird diese nachgeliefert, wobei natürlich hauptsächlich Inhaber eines 4K-TVs profitieren. Allerdings wird auch Ratchet & Clank nicht auf natives 4K setzen, sondern die Auflösung hochskalieren. Im Gegensatz zu anderen Titeln nutzt man dazu aber nicht die Checkerboarding-Technik, sondern eine Technik namens "Temporal Injection". Dadurch sollen höhere Auflösungen als via Checkerboard-Rendering möglich sein.

Im Übrigen wird Ratchet & Clank künftig auch HDR via HDMI 2.0 unterstützen. Auch Inhaber eines 1080p-TV-Geräts werden beim Einsatz einer PS4 Pro also von einem Bild mit spürbar besserer Qualität profitieren. Allerdings bleibt die Framerate so oder so bei 30 fps.