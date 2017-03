Ralph reichts 2 kommt 2018 in die Kinos. Jetzt ist bekannt, wie der Film genau heißen wird und wo der Antiheld diesmal wütet.

2012 erschien mit "Ralph reichts" (engl. "Wreck-It Ralph") ein Fest für Videospielfreunde im Filmformat. Der abendfüllende Streifen um den namengebenden Spieleantagonisten Ralph steckte voller Fan-Service, Cameo-Auftritte großer Videospielikonen und zahlloser Referenzen. Nächstes Jahr geht die Geschichte weiter. Unter dem Namen "Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2" macht der Antiheld, wie unschwer dem Titel zu entnehmen ist, das Internet unsicher.

Co-Regie für den Film übernimmt Rich Moore, der in "Ralph reichts" bereits Regie führte. Ihm zur Seite steht Phil Johnston, der damit sein Regiedebüt feiert. Ralph und Vanellope entkommen den Arcade-Automaten und gehen online. Super Mario wird für Rolle in der Fortsetzung in Betracht gezogen. Wenn der Film am 9. März 2018 in die Kinos kommt, dürfte er erneut vor guter Gags strotzen. Meint ihr Nintendo wird, ähnlich wie mit Bowser im ersten Film, offen genug sein, sein Maskottchen über die Leinwand hüpfen zu lassen?