Kalypso Media und das zugehörige, hauseigene Studio Gaming Minds haben heute mit Railway Empire eine neue Tycoon-Simulation offiziell angekündigt.

Das für Spielereihen wie Patrizier oder Port Royale verantwortliche Entwicklerstudio bringt mit Railway Empire eine neue Tycoon-Simulation auf die Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One und Linux. Die Veröffentlichung des Titels ist für das vierte Quartal 2017 vorgesehen, der konkrete Termin steht aber zunächst noch weiter aus.

In Railway Empire müsst ihr euch ein Eisenbahnimperium aufbauen und euch in der Hochzeit der Dampf-Eisenbahn gegen die Konkurrenz behaupten. Schlussendlich gilt es, das Unternehmen erfolgreich bis in das 20. Jahrhundert zu führen. Dazu müsst ihr ein durchdachtes Streckennetz mit eigenen Bahnhöfen, Wartungsgebäuden, Fabriken und Sehenswürdigkeiten errichten. Die Auswahl der Lokomotiven bietet euch über 40 historisch nachgebildete Modelle.

Der Titel wird seine Premiere auf der in der kommenden Woche stattfindenden Game Developers Conference 2017 in San Francisco feiern.