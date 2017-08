Raiders of the Broken Planet

Auch zu Raiders of the Broken Planet gibt es relevante Neuigkeiten bereits im Vorfeld der gamescom in Köln. Neben dem Messe-Trailer wurden auch Release-Datum und Preisgestaltung offiziell preisgegeben.

In einer Pressemeldung hat das Entwicklerstudio MercurySteam, bekannt für die millionenfach verkaufte Reihe Castlevania: Lords of Shadow, heute bestätigt, dass Raiders of the Broken Planet im Herbst dieses Jahres veröffentlicht wird. Interessierte dürfen sich demnach den 22. September 2017 als Release-Date für die Plattformen PS4, Xbox One und PC rot im Kalender anstreichen.

Zum genannten Termin soll zunächst der Prolog die Bühne für die kommenden Spielabenteuer bereiten. Dieses Kapitel wird kostenlos zum Download bereit stehen und umfangreiche Inhalte samt zwei langer missionen über vier Ebenen sowie verschiedene spielbare Charaktere Beinhalten. Der Prolog wird sich komplett ohne Einschränkungen sowohl im Singleplayer als auch Multiplayer zocken lassen.

Am gleichen Tag wird zudem die erste Kampagne namens "Alien Myths" zum Preis von 9,99 Euro veröffentlicht. Hier versprechen die Macher weiteren stundenlangen Spielspaß mit neuen Inhalten, Charakteren, Missionen und eigener Geschichte. Drei weitere Kampagnen werden dann in regelmäßigen Intervallen veröffentlicht. Diese werden "Wardog Fury", "Hades Betrayal" und "Council's Apocalypse" heißen. Jede Kampagne erzählt eine Geschichte, die parallel stattfindet, führt neue Charaktere ein und bietet einzigartige Spielerfahrungen.

Den neuen gamescom-Trailer zur ersten Kampagne "Alien Myths" könnt ihr euch anbei ansehen.