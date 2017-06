Optimierung für die Xbox One X bestätigt

Raiders of the Broken Planet

Raiders of the Broken Planet war neben dem PC und der PS4 ohnehin bereits für die Xbox One bestätigt. Im Rahmen der E3 wurde nun angekündigt, dass der Titel auch für die leistungsstärkere Xbox One X optimiert wird.

MercurySteam hatte einen kurzen Auftritt im Rahmen des Xbox Media Briefings auf der E3. Dabei ging es um den asymmetrischen Shooter Raiders of the Broken Planet. Dieser soll auch für die Xbox One X mit speziellen Optimierungen erscheinen.

Die erste Kampagne des Spiels, die den Namen "Alien Myths" tragen wird, soll später in diesem Jahr für PC, Xbox One und PS4 erscheinen. Auf der Xbox One X wird der Titel eine verbesserte Optik mit echter 4K-Auflösung sowie HDR-Support spendiert bekommen.

Man könne sich nicht glücklicher schätzen, die aufregende und leistungsstarke neue Konsole von Microsoft zu unterstützen. Microsoft sei wirklich unterstütztend tätig gewesen, um die Entwicklung des Spiels mit der neuen Technologie voranzutreiben, heißt es in einer Stellungnahme von Enric Alvarez, Head of Studio bei MercurySteam.