Raiders of the Broken Planet

Zuletzt war es wieder eher ruhig um Raiders of the Broken Planet aus dem Hause MercurySteam geworden. Das unabhängige Entwicklerstudio hinter dem millionenfach verkauften Castlevania: Lords of Shadow hat sich nun aber wieder zum Spiel geäußert.

In einer Pressemeldung gab man am heutigen Dienstag bekannt, dass Raiders of the Broken Planet nicht weniger als vier eigenständige Kampagnen erhalten wird. Gleichzeitig veröffentlichte man auch einen neuen Trailer, hat die Webseite überarbeitet und auch eine weitere Closed Beta angekündigt.

Was die Kampagnen betrifft, so soll das asymmetrische Koop-Sci-Fi-Spiel mit "Alien Myths" beginnen. Darauf folgen die drei zusätzlichen, in sich abgeschlossenen Abenteuer-Kampagnen "Wardog Fury", "Hades Betrayal" und "Council Apocalypse" im weiteren Jahresverlauf. Zusammen bilden diese vier Einzelkampagnen die Kampagnen-Saison 2017 des Spiels. Jede dieser Kampagnen erzählt eine Geschichte, die parallel zu den jeweils anderen verläuft; diese können folglich auch in beliebiger Reihenfolge gezockt werden.

Über die überarbeitete Webseite zum Spiel könnt ihr euch für die nächste Closed Beta anmelden. Diese wird vom 13. bis zum 14. Mai 2017 auf PC, PS4 und Xbox One stattfinden. Den neuen Trailer namens "4 Divided by 1" gibt es direkt im Anschluss an diese Meldung für euch.